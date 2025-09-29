Суд звільнив від покарання чоловіка за відмову їхати до ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

В Івано-Франківській області чоловік на вимогу поліції відмовився їхати до ТЦК. Як з'ясувалося, порушник перебував у розшуку.

Про це йдеться у вироку Косівського районного суду Івано-Франківської області.

Як суд покарав чоловіка, який відмовився їхати до ТЦК

Косівський районний суд розглянув справу проти місцевого жителя, який відмовився їхати до ТЦК разом із поліцією.

Суддя визнала чоловіка винним у злісній непокорі поліціянтам, але врахувала "малозначність" правопорушення.

У постанові суду зазначається, що 16 липня у селі Кобаки правоохоронці зупинили чоловіка, який, як виявилося при перевірці документів, перебував у розшуку.

Відтак, поліціянти вимагали, щоб він поїхав з ними до ТЦК, але чоловік відмовився і намагався втекти. Цей вчинок кваліфікували як злісну непокору законній вимозі правоохоронців, що є адміністративним правопорушенням за статтею 185 КУпАП.

Під час судового засідання чоловік частково визнав свою провину. Він пояснив, що мав відстрочку від мобілізації, тому не бачив підстав їхати до ТЦК.

Суддя розглянула всі докази, включаючи протокол, рапорти поліціянтів та відеозапис з нагрудних камер, і дійшла висновку, що факт злісної непокори доведений.

Однак з огляду на те, що правопорушення не становить великої суспільної небезпеки та не завдало шкоди, суддя вирішила застосувати статтю 22 КУпАП, яка дозволяє звільнити особу від адміністративної відповідальності за малозначністю.

Однак замість штрафу чи іншого покарання чоловік отримав лише усне зауваження, а справу закрили. Оскільки стягнення не накладалося, судовий збір він також не сплачував.

