Главная ТЦК Мужчина отказался ехать в ТЦК — что решил суд

Мужчина отказался ехать в ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:05
Суд освободил от наказания мужчину за отказ ехать в ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Ивано-Франковской области мужчина по требованию полиции отказался ехать в ТЦК. Как выяснилось, нарушитель находился в розыске.

Об этом говорится в приговоре Косовского районного суда Ивано-Франковской области.

Читайте также:

Как суд наказал мужчину, который отказался ехать в ТЦК

Косовский районный суд рассмотрел дело против местного жителя, который отказался ехать в ТЦК вместе с полицией.

Судья признала мужчину виновным в злостном неповиновении полицейским, но учла "малозначительность" правонарушения.

В постановлении суда отмечается, что 16 июля в селе Кобаки правоохранители остановили мужчину, который, как оказалось при проверке документов, находился в розыске.

Так, полицейские требовали, чтобы он поехал с ними в ТЦК, но мужчина отказался и пытался убежать. Этот поступок квалифицировали как злостное неповиновение законному требованию правоохранителей, что является административным правонарушением по статье 185 КУоАП.

Во время судебного заседания мужчина частично признал свою вину. Он пояснил, что имел отсрочку от мобилизации, поэтому не видел оснований ехать в ТЦК.

Судья рассмотрела все доказательства, включая протокол, рапорты полицейских и видеозапись с нагрудных камер, и пришла к выводу, что факт злостного неповиновения доказан.

Однако учитывая то, что правонарушение не представляет большой общественной опасности и не нанесло вреда, судья решила применить статью 22 КУоАП, которая позволяет освободить лицо от административной ответственности за малозначительностью.

Однако вместо штрафа или иного наказания мужчина получил лишь устное замечание, а дело закрыли. Поскольку взыскание не накладывалось, судебный сбор он также не платил.

Напомним, что недавно в Луцке суд наказал мужчину, который с ножом напал на военного ТЦК.

А на Полтавщине суд наказал мужчину за отказ от мобилизации — какой приговор.

суд мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
