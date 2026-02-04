Суд покарав чоловіка, який розпилив газовий балончик біля ТЦК

Чоловік тримає газовий балончик у руці. Ілюстративне фото: Freepik

На Рівненщині чоловік під час затримання біля територіального центру комплектування (ТЦК) застосував газовий балончик проти двох правоохоронців. Суд покарав зловмисника.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду.

Суд покарав чоловіка, що розпилив балончик біля ТЦК

У судовому рішенні зазначається, що 29 липня 2025 року жителя Хмельниччини затримали за вчинення адміністративного правопорушення. Перебуваючи біля приміщення Рівненського ТЦК, чоловік умисно розпилив в обличчя двох поліціянтів газовий балончик.

За висновком експерта, вони отримали хімічні опіки очей, які віднесли до легких тілесних ушкоджень.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину повністю. Також він погодився з пропозицією прокурора призначити йому покарання за скоєне.

Правоохоронці, що постраждали від розпилення газового балончика, не наполягали на своїй присутності під час судового засідання та підтримали позицію прокурора щодо покарання.

Каяття та сприяння розкриттю кримінального правопорушення пом'якшили покарання для чоловіка.

Відтак, суд визнав чоловіка винним в "умисному заподіянні побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів" та призначив йому один рік обмеження волі.

Однак суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становить один рік.

