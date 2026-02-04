Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік розпилив газовий балончик у поліціянтів біля ТЦК — що вирішив суд

Чоловік розпилив газовий балончик у поліціянтів біля ТЦК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 14:01
Суд покарав чоловіка, який розпилив газовий балончик біля ТЦК
Чоловік тримає газовий балончик у руці. Ілюстративне фото: Freepik

На Рівненщині чоловік під час затримання біля територіального центру комплектування (ТЦК) застосував газовий балончик проти двох правоохоронців. Суд покарав зловмисника.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду.

Реклама
Читайте також:

Суд покарав чоловіка, що розпилив балончик біля ТЦК

У судовому рішенні зазначається, що 29 липня 2025 року жителя Хмельниччини затримали за вчинення адміністративного правопорушення. Перебуваючи біля приміщення Рівненського ТЦК, чоловік умисно розпилив в обличчя двох поліціянтів газовий балончик.

За висновком експерта, вони отримали хімічні опіки очей, які віднесли до легких тілесних ушкоджень.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину повністю. Також він погодився з пропозицією прокурора призначити йому покарання за скоєне.

Правоохоронці, що постраждали від розпилення газового балончика, не наполягали на своїй присутності під час судового засідання та підтримали позицію прокурора щодо покарання.

Каяття та сприяння розкриттю кримінального правопорушення пом'якшили покарання для чоловіка.

Відтак, суд визнав чоловіка винним в "умисному заподіянні побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів" та призначив йому один рік обмеження волі.

Однак суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становить один рік.

Нещодавно стало відомо, що у Львівські області чоловік помер в приміщенні ТЦК — дружина вимагає розслідування.

Раніше ми інформували, що офіцеру ТЦК повідомили про підозру — він принижував та бив мобілізованих.

розслідування мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації