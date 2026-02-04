Суд наказал мужчину, который распылил газовый баллончик возле ТЦК

Мужчина держит газовый баллончик в руке. Иллюстративное фото: Freepik

В Ровенской области мужчина во время задержания возле территориального центра комплектования (ТЦК) применил газовый баллончик против двух правоохранителей. Суд наказал злоумышленника.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда.

Реклама

Читайте также:

Суд наказал мужчину, который распылил баллончик возле ТЦК

В судебном решении отмечается, что 29 июля 2025 года жителя Хмельницкой области задержали за совершение административного правонарушения. Находясь возле помещения Ровенского ТЦК, мужчина умышленно распылил в лицо двух полицейских газовый баллончик.

По заключению эксперта, они получили химические ожоги глаз, которые отнесли к легким телесным повреждениям.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину полностью. Также он согласился с предложением прокурора назначить ему наказание за содеянное.

Правоохранители, пострадавшие от распыления газового баллончика, не настаивали на своем присутствии во время судебного заседания и поддержали позицию прокурора относительно наказания.

Раскаяние и содействие раскрытию уголовного преступления смягчили наказание для мужчины.

Следовательно, суд признал мужчину виновным в "умышленном причинении побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений работникам правоохранительных органов" и назначил ему один год ограничения свободы.

Однако суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытанием. Испытательный срок составляет один год.

Недавно стало известно, что во Львовской области мужчина умер в помещении ТЦК — жена требует расследования.

Ранее мы информировали, что офицеру ТЦК сообщили о подозрении — он унижал и бил мобилизованных.