Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо не довіряв висновку ВЛК — рішення суду arrow

Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо не довіряв висновку ВЛК — рішення суду

13 жовтня 2024 00:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — у Кременчуці чоловік вигадав хвороби і ухилився від призову на службу
Лікар міряє тиск у чоловіка. Фото: Руслан Марцінків, Facebook
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Кременчуку чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування, бо був незгодним з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Суд виніс вирок.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що військово-лікарська комісія Кременчуцької лікарні визнала військовозобов'язаного чоловіка придатним до військової служби під час мобілізації.

Однак він не погодився з цим рішенням, оскільки вважав, що його стан здоров’я не дозволяє йому служити. Фігурант нарікав на астму та гіпертонію. В результаті він відмовився отримувати повістку та не з’явився до ТЦК у визначений час.

У військкоматі склали акт про відмову від отримання повістки та передали документи для притягнення фігуранта справи до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та зізнався, що злякався потрапити на фронт.

Рішення суду

Незважаючи на щире розкаяння військовозобоав'язаного, суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Львові військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби без проведення обстежень та аналізів. Військовозобов'язаний подав позов до суду.

Ми також повідомляли, що у Львові Територіальний центр комплектування не розглянув заяви на бронювання від двох чоловіків, які були надіслані поштою. Суд прийняв рішення.

Полтавська область мобілізація повістки ВЛК ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

01:30 У Міноборони представили сервіс відстрочки в "Резерв+"

00:55 У Білому домі підрахували розмір збитків від урагану "Мілтон"

00:30 Військово-лікарські комісії — коли їх мають проходити у ЗСУ

00:02 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо не довіряв висновку ВЛК — рішення суду

12 жовтня 2024

23:59 Туман і сильні заморозки — синоптики спрогнозували погоду у Львові на завтра

23:40 В Офісі Президента анонсували презентацію Плану перемоги українцям

23:32 Час пошуршати осіннім листям — прогноз погоди у Києві на завтра

23:29 Збірні України з футболу гратимуть у старій формі — відома причина

23:04 Харків'янам краще сидіти вдома — синоптики спрогнозували погоду на завтра

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

01:30 У Міноборони представили сервіс відстрочки в "Резерв+"

00:55 У Білому домі підрахували розмір збитків від урагану "Мілтон"

00:30 Військово-лікарські комісії — коли їх мають проходити у ЗСУ

00:02 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо не довіряв висновку ВЛК — рішення суду

12 жовтня 2024

23:59 Туман і сильні заморозки — синоптики спрогнозували погоду у Львові на завтра

23:40 В Офісі Президента анонсували презентацію Плану перемоги українцям

23:32 Час пошуршати осіннім листям — прогноз погоди у Києві на завтра

23:29 Збірні України з футболу гратимуть у старій формі — відома причина

23:04 Харків'янам краще сидіти вдома — синоптики спрогнозували погоду на завтра

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник