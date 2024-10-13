Мобілізація в Україні — у Кременчуці чоловік вигадав хвороби і ухилився від призову на службу

Лікар міряє тиск у чоловіка. Фото: Руслан Марцінків, Facebook

У Кременчуку чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування, бо був незгодним з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Суд виніс вирок.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що військово-лікарська комісія Кременчуцької лікарні визнала військовозобов'язаного чоловіка придатним до військової служби під час мобілізації.

Однак він не погодився з цим рішенням, оскільки вважав, що його стан здоров’я не дозволяє йому служити. Фігурант нарікав на астму та гіпертонію. В результаті він відмовився отримувати повістку та не з’явився до ТЦК у визначений час.

У військкоматі склали акт про відмову від отримання повістки та передали документи для притягнення фігуранта справи до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та зізнався, що злякався потрапити на фронт.

Рішення суду

Незважаючи на щире розкаяння військовозобоав'язаного, суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Львові військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби без проведення обстежень та аналізів. Військовозобов'язаний подав позов до суду.

Ми також повідомляли, що у Львові Територіальний центр комплектування не розглянув заяви на бронювання від двох чоловіків, які були надіслані поштою. Суд прийняв рішення.