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У Львові ВЛК визнала чоловіка здоровим без аналізів та обстежень — рішення суду

2 жовтня 2024 08:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ВЛК у Львові визнала чоловіка придатним до служби без обстеження та аналізів — що вирішив суд
Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львові військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала чоловіка придатним до військової служби без проведення обстежень та аналізів. Військовозобов'язаний подав позов до суду.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що чоловіка на вулиці зупинили працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) та доставили до військкомату, де він пройшов ВЛК.

Комісія визнала його придатним до служби, хоча, за словами позивача, необхідні медичні обстеження не були проведені. Зокрема, він зазначив, що йому вже виповнилося 40 років, і, відповідно до положення №402, під час ВЛК мали виміряти внутрішньоочний тиск і провести дослідження крові на цукор. Окрім цього, чоловік повідомив про хронічне захворювання (загострення виразки), але його не направили на огляд до гастроентеролога.

Під час розгляду справи виявилось, що в медичній картці позивача відсутні результати обов’язкових аналізів, зокрема загального аналізу крові, сечі, флюорографії тощо. Також не було проведено вимірювання внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор, що є обов’язковими для його віку. На думку судді, це свідчить про те, що обстеження чоловіку не проводили.

Представники ТЦК у суді пояснили, що ці обстеження були проведені, але через велику завантаженість ВЛК результати були внесені до медичної картки пізніше. Однак суд не взяв це до уваги, оскільки це свідчить про те, що рішення про придатність до військової служби було прийняте ще до отримання результатів обстежень.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що під час медичного огляду ВЛК порушила процедуру, і визнав дії комісії протиправними.

Відповідно, рішення про придатність львів’янина до військової служби було скасовано. Втім, це рішення ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, аби визначити стан придатності до служби військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію. Фахівці, які проводять огляд, несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення своїх обов'язків.

Раніше ми повідомляли, що військовозобов’язаний громадянин, який вважає результати військово-лікарської комісії некоректними, може їх оскаржити. 

суд Львів мобілізація ВЛК ТЦК та СП судові рішення

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