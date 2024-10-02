ВЛК во Львове признала мужчину годным к службе без осмотра и анализов — что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv

Во Львове военно-врачебная комиссия (ВВК) признала мужчину пригодным к военной службе без проведения обследований и анализов. Военнообязанный подал иск в суд.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение суда.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчину на улице остановили работники Территориального центра комплектования (ТЦК) и доставили в военкомат, где он прошел ВВК.

Комиссия признала его пригодным к службе, хотя, по словам истца, необходимые медицинские обследования не были проведены. В частности, он отметил, что ему уже исполнилось 40 лет, и, согласно положению №402, во время ВВК должны были измерить внутриглазное давление и провести исследование крови на сахар. Кроме этого, мужчина сообщил о хроническом заболевании (обострении язвы), но его не направили на осмотр к гастроэнтерологу.

В ходе рассмотрения дела оказалось, что в медицинской карточке истца отсутствуют результаты обязательных анализов, в частности общего анализа крови, мочи, флюорографии и т.д. Также не было проведено измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар, обязательные для его возраста. По мнению судьи, это свидетельствует о том, что обследование мужчине не проводилось.

Представители ТЦК в суде объяснили, что эти обследования были проведены, но из-за большой загруженности ВВК, результаты были внесены в медицинскую карточку позже. Однако суд не принял это во внимание, поскольку это свидетельствует о том, что решение о пригодности к военной службе было принято еще до получения результатов обследований.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что во время медицинского осмотра ВВК нарушила процедуру и признал действия комиссии противоправными.

Соответственно решение о пригодности львовянина к военной службе было отменено. Впрочем, это решение еще не может быть обжаловано.

Напомним, чтобы определить состояние годности к службе военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию. Специалисты, проводящие осмотр, несут уголовную, административную и дисциплинарную ответственность за нарушение своих обязанностей.

Ранее мы сообщали, что военнообязанный гражданин, считающий результаты военно-врачебной комиссии некорректными, может их обжаловать.