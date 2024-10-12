У Львові, Хмельницькому та Києві проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах
У Львові співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжує перевірки у закладах та спортзалах. Перед тим поліція разом із працівниками ТЦК здійснювала рейди в нічних клубах, які порушують комендантську годину.
Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 12 жовтня.
Рейди ТЦК у містах
Співробітників ТЦК помітили у ТЦ "Вікторія Гарденс", а також на вулиці Шафарика у Львові. Окрім того, вчора працівники ТЦК разом з поліцією перевіряли нічний клуб Львова.
Одним Львовом їх робота не обмежується. Аналогічні заходи пройшли у Хмельницькому та інших містах.
Крім того, під Києвом чоловіки у військовій формі та балаклавах прийшли з перевіркою в заміський комплекс.
За даними місцевих пабліків, у заклад Sobi Clud нібито завітали працівники ТЦК. Офіційно військові цю інформацію ще не коментували.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах.
Також ми писали, що в Україні триває низка судів через відмову чоловіків мобілізуватися та ігнорування повісток до ТЦК. Так, на Рівненщині нещодавно суд виніс вирок одному з таких порушників.
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