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У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

12 жовтня 2024 17:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Львові, Хмельницькому та Києві проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах
Представники ТЦК у заміському комплексі під Києвом. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Львові співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжує перевірки у закладах та спортзалах. Перед тим поліція разом із працівниками ТЦК здійснювала рейди в нічних клубах, які порушують комендантську годину.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 12 жовтня.

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Рейди ТЦК у містах

Співробітників ТЦК помітили у ТЦ "Вікторія Гарденс", а також на вулиці Шафарика у Львові. Окрім того, вчора працівники ТЦК разом з поліцією перевіряли нічний клуб Львова.

Одним Львовом їх робота не обмежується. Аналогічні заходи пройшли у Хмельницькому та інших містах.

Крім того, під Києвом чоловіки у військовій формі та балаклавах прийшли з перевіркою в заміський комплекс.

За даними місцевих пабліків, у заклад Sobi Clud нібито завітали працівники ТЦК. Офіційно військові цю інформацію ще не коментували.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах. 

Також ми писали, що в Україні триває низка судів через відмову чоловіків мобілізуватися та ігнорування повісток до ТЦК. Так, на Рівненщині нещодавно суд виніс вирок одному з таких порушників.

Київ Львів Україна мобілізація ТЦК та СП

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