Во Львове, Хмельницком и Киеве проходят рейды ТЦК в заведениях и спортзалах

Представители ТЦК в пригородном комплексе под Киевом. Фото: скриншот

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки продолжают проверки в заведениях и спортзалах. Перед этим полиция вместе с работниками ТЦК совершила рейды в ночных клубах, нарушающих комендантский час.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 12 октября.

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Рейды ТЦК в городах

Сотрудники ТЦК были замечены в ТЦ "Виктория Гарденс", а также на улице Шафарика во Львове. Кроме того, вчера сотрудники ТЦК вместе с полицией проверяли ночной клуб Львова.

Одним Львовом их работа не ограничивается. Аналогичные мероприятия прошли в Хмельницком и других городах.

Кроме того, под Киевом мужчины в военной форме и балаклавах пришли с проверкой в загородный комплекс.

По данным местных пабликов, в заведение Sobi Clud якобы посетили работники ТЦК. Официально военные эту информацию еще не комментировали.

Напомним, ранее мы рассказывали, что представители ТЦК провели рейды по ресторанам и клубам в нескольких городах.

Также мы писали, что в Украине идет ряд судов из-за отказа мужчин мобилизоваться и игнорирование повесток в ТЦК. Так, в Ровенской области недавно суд вынес приговор одному из таких нарушителей.