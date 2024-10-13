Мобилизация в Украине — в Кременчуге мужчина придумал болезни и уклонился от призыва на службу

Врач меряет давление у мужчины. Фото: Руслан Марцинков, Facebook

В Кременчуге мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования, потому что был не согласен с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК). Суд вынес приговор.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК и СП .

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Детали дела

В материалах дела говорится, что военно-врачебная комиссия Кременчугской больницы признала военнообязанного мужчину пригодным к военной службе во время мобилизации.

Однако он не согласился с этим решением, поскольку считал, что состояние его здоровья не позволяет ему служить. Фигурант сетовал на астму и гипертонию. В результате он отказался получать повестку и не явился в ТЦК в установленное время.

В военкомате составили акт об отказе от получения повестки и передали документы для привлечения фигуранта дела к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и признался, что испугался попасть на фронт.

Решение суда

Несмотря на искреннее раскаяние военнообязанного, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что во Львове военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе без проведения обследований и анализов. Военнообязанный подал иск в суд.

Мы также сообщали, что во Львове Территориальный центр комплектования не рассмотрел заявления на бронирование от двух мужчин, отправленных по почте. Суд принял решение.