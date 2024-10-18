Мобілізація в Україні — чоловік проігнорував бойову повістку від ТЦК через хвору тещу

Засідання суду. Ілюстративне фото: Зарічанський районний суд м. Суми

На Полтавщині чоловік ухилявся від мобілізації, виправдовуючи це необхідністю догляду за хворими родичами. Підсудний щиро розкаявся.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що обвинувачений є батьком двох дітей. Він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримав повістку для відправки до військової частини. Однак у зазначений день не з’явився і не повідомив про причини своєї неявки.

На суді чоловік пояснив, що як єдиний працюючий член сім'ї, був змушений піклуватися про свою дружину, тещу та тестя, які на той момент хворіли. Він додав, що через хворобу членів родини не зміг виконати свої обов’язки щодо мобілізації і щиро кається.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак суддя вирішив звільнити його від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на один рік.

Раніше суд Дніпропетровської області визнав ухилянтом тракториста, що має п'ятьох дітей. Попри те, що згідно з законодавством він має право на відстрочку, суд взяв до уваги важливий нюанс.

А у Львові чоловік отримав повістку для проходження військової служби, проте не з’явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки без повідомлення причини. Суд виніс вирокю.