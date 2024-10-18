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Мужчина не явился по повестке от ТЦК из-за больных родственников — что решил суд

18 октября 2024 08:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация в Украине — мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК из-за больной тещи
Заседание суда. Иллюстративное фото: Заречанский районный суд г. Сумы
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Полтавской области мужчина уклонялся от мобилизации, оправдывая это необходимостью ухода за больными родственниками. Подсудимый искренне раскаялся.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что обвиняемый является отцом двоих детей. Он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил повестку для отправки в воинскую часть. Однако в указанный день не явился и не сообщил о причинах своей неявки.

На суде мужчина объяснил, что как единственный работающий член семьи, был вынужден заботиться о своей жене, теще и тесте, которые в тот момент болели. Он добавил, что из-за болезни членов семьи не смог выполнить свои обязанности по мобилизации и искренне раскаивается.

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако судья решил освободить его от отбывания наказания, установив испытательный срок на год.

Ранее суд Днепропетровской области признал уклонистом тракториста, имеющего пятерых детей. Несмотря на то, что, согласно законодательству, он имеет право на отсрочку, суд принял во внимание важный нюанс.

Во Львове мужчина получил повестку для прохождения военной службы, однако не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уведомления причины. Суд вынес приговор.

суд ТЦК и СП военнообязанные Полтавская область судебные решения

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