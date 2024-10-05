У Львові чоловік отримав три роки за неявку в ТЦК

Судове засідання. Фото ілюстративне: kl.informator.ua

У Львові чоловік отримав повістку для проходження військової служби, проте не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без повідомлення причини. Суд присудив йому три роки за ґратами.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

У вироку Шевченківського районного суду Львова сказано, що обвинувачений працює водієм у ФОП та вже має непогашену судимість. Весною він отримав повістку для проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до військової служби.

Військовозобов'язаний отримав під розпис повістку про необхідність прибуття до ТЦК та СП 20 березня для подальшого відправлення у військо. Але обвинувачений не з'явився в зазначений день, не попередив про поважну причину своєї відсутності, а отже, ухилився від військового призову під час мобілізації.

Під час судового засідання він повністю визнав свою вину.

Що ухвалив суд

Суддя Шевченківського райсуду Львова визнав чоловіка винним в ухиленні від призову. Чоловік отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок чоловіку, який тричі відмовлявся ставати на військовий облік. За вчинене фігурант має сплатити понад п'ять тисяч гривень штрафу.

Також ми повідомляли про суд над жителькою Ковеля, яка повідомляла про місця вручення повісток. Жінку засудили до одного року іспитового терміну. До того ж у неї конфіскували телефон.