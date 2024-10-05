Во Львове мужчина получил три года за неявку в ТЦК

Судебное заседание. Фото иллюстративный: kl.informator.ua

Во Львове мужчина получил повестку для прохождения военной службы, однако не явился в территориальный центр комплектования и социальную поддержку без уведомления причины. Суд присудил ему три года за решеткой.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

В приговоре Шевченковского районного суда Львова сказано, что обвиняемый работает водителем в ФЛП и уже имеет непогашенную судимость. Весной он получил повестку для прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к военной службе.

Военнообязанный получил под роспись повестку о необходимости прибытия в ТЦК и СП 20 марта для последующей отправки в армию. Но обвиняемый не явился в указанный день, не предупредил об уважительной причине своего отсутствия, а значит уклонился от военного призыва во время мобилизации.

В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину.

Что решил суд

Судья Шевченковского райсуда Львова признал мужчину виновным в уклонении от призыва. Мужчина получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчине, который трижды отказывался становиться на военный учет. За совершенное фигурант должен заплатить более пяти тысяч гривен штрафа.

Также мы сообщали о суде над жительницей Ковеля, которая сообщала о местах вручения повесток. Женщина приговорена к одному году испытательного срока. К тому же у нее конфисковали телефон.