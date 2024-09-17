На Хмельниччині чоловік захотів відпочинку замість мобілізації — суд виніс вирок

Суддя оголошує вирок суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Хмельницькому військовозобов'язаний чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), оскільки хотів відпочити перед службою. Суд обрав для нього жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у лютому чоловік став на військовий облік у ТЦК та успішно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Його визнали придатним до військової служби, тому права на відстрочку за станом здоров'я він не мав.

Згодом чоловік отримав "бойову" повістку, що передбачала відправку у навчальну частину. Проте в зазначений день чоловік не прибув до Центру комплектування на виряджання у військо.

Під час судового засідання фігурант справи визнав свою провину і пояснив ухилення від служби бажанням відпочити перед можливим відправленням на фронт.

Рішення суду

Суд взяв до уваги щире каяття чоловіка, але вирішив, що єдиним способом виправити його поведінку є ізоляція від суспільства. Крім того, під час ухвалення рішення суддя врахував попередню непогашену судимість чоловіка.

У зв'язку з цим суд призначив підсудному покарання у вигляді чотирьох років і двох місяців позбавлення волі з конфіскацією усього його майна, крім житла.