У Львові чоловік виграв суд проти ТЦК — деталі справи

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відмовив військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації. Чоловік подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік звернувся до ТЦК із проханням надати йому відстрочку через сімейні обставини.

Позивач зазначив, що його батько інвалід I групи, а сам він є єдиною працездатною особою, яка його утримує.

Чоловік стверджує, що надав усі необхідні документи, які підтверджують статус батька та відсутність інших працездатних родичів, зобов'язаних за законом здійснювати догляд.

Позивач вважає, що ТЦК, відмовляючи в задоволенні заяви, посилався на неіснуючу вимогу підтвердження факту постійного догляду. Тому чоловік подав позов до суду на військкомат.

У своєму відзиві Центр комплектування зазначив, що для надання відстрочки необхідною умовою є відсутність інших працездатних родичів. За документами, поданими позивачем, виявилось, що у нього є сестра, яка наразі проживає за кордоном. ТЦК вважає, що навіть перебування за кордоном та наявність власної родини не звільняє жінку від обов’язків догляду за батьками.

Рішення суду

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що у ТЦК не розглянули належним чином заяву позивача, не з'ясували всіх обставин та передчасно відмовили чоловіку в наданні відстрочки на військову службу з підстав, не передбачених чинним законодавством.

Суд вирішив задовольнити позов частково, визнавши протиправною відмову в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

ТЦК зобов'язали повторно розглянути заяву чоловіка щодо надання йому відстрочки.