Во Львове мужчина выиграл суд против ТЦК — детали дела

ТЦК отказал мужчине в отсрочке, тот подал иск — что решил суд
Во Львове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказал военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации. Мужчина подал иск в суд.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что мужчина обратился в ТЦК с просьбой предоставить ему отсрочку по семейным обстоятельствам.
Истец отметил, что его отец инвалид I группы, а сам он является единственным трудоспособным лицом, которое его содержит.
Мужчина утверждает, что предоставил все необходимые документы, подтверждающие статус отца и отсутствие других трудоспособных родственников, обязанных по закону осуществлять уход.
Истец считает, что ТЦК, отказывая в удовлетворении заявления, ссылался на несуществующее требование подтверждения факта постоянного ухода. Поэтому мужчина подал иск в суд на военкомат.
В своем отзыве Центр комплектования отметил, что для отсрочки необходимым условием является отсутствие других трудоспособных родственников. По документам, представленным истцом, оказалось, что у него есть сестра, которая сейчас проживает за границей. ТЦК считает, что даже пребывание за границей и наличие собственной семьи не освобождает женщину от обязанностей по уходу за родителями.
Решение суда
При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что в ТЦК не рассмотрели должным образом заявление истца, не выяснили всех обстоятельств и преждевременно отказали мужчине в предоставлении отсрочки на военную службу по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством.
Суд решил удовлетворить иск частично, признав противоправным отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
ТЦК обязали повторно рассмотреть заявление мужчины о предоставлении ему отсрочки.
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