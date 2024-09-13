Во Львове мужчина выиграл суд против ТЦК — детали дела

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказал военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации. Мужчина подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина обратился в ТЦК с просьбой предоставить ему отсрочку по семейным обстоятельствам.

Истец отметил, что его отец инвалид I группы, а сам он является единственным трудоспособным лицом, которое его содержит.

Мужчина утверждает, что предоставил все необходимые документы, подтверждающие статус отца и отсутствие других трудоспособных родственников, обязанных по закону осуществлять уход.

Истец считает, что ТЦК, отказывая в удовлетворении заявления, ссылался на несуществующее требование подтверждения факта постоянного ухода. Поэтому мужчина подал иск в суд на военкомат.

В своем отзыве Центр комплектования отметил, что для отсрочки необходимым условием является отсутствие других трудоспособных родственников. По документам, представленным истцом, оказалось, что у него есть сестра, которая сейчас проживает за границей. ТЦК считает, что даже пребывание за границей и наличие собственной семьи не освобождает женщину от обязанностей по уходу за родителями.

Решение суда

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что в ТЦК не рассмотрели должным образом заявление истца, не выяснили всех обстоятельств и преждевременно отказали мужчине в предоставлении отсрочки на военную службу по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством.

Суд решил удовлетворить иск частично, признав противоправным отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

ТЦК обязали повторно рассмотреть заявление мужчины о предоставлении ему отсрочки.