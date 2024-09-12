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Чоловік двічі відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд

12 вересня 2024 08:37
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Запоріжжі чоловік відмовився від мобілізації, бо отримує вказівки від Бога — що вирішив суд
Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Запоріжжі чоловік відмовився отримувати бойові повістки на виряджання у військо через свої релігійні переконання. Військовозобов'язаний перебуває в організації "Свідки Єгови".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що чоловік двічі відмовився отримувати бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). 

Під час судового засідання фігурант справи свою провину визнав та пояснив, що його батько був парафіянином у католицькій церкві, тому з дитинства він є релігійною людиною. Зараз перебуває в організації "Свідки Єгови", тому вказівки отримує від Бога, а тримати зброю в руках та вбивати — суперечить його переконанням.

Він додав, що йому порадили звернутися до ТЦК, щоб повідомити про релігійні переконання та отримати відстрочку від мобілізації, натомість військкомат направив на медичний огляд, за результатом якого його було визнано придатним для проходження військової служби.

Чоловік зазначив, що вже за деякий час його зупинили працівники поліції та сказали, що він перебуває у розшуку, тому знову відправили на огляд, надали висновок про придатність до служби, ввечері відвезли до ТЦК, де йому вдалося відпроситися до ранку.

Вранці він прийшов до ТЦК, спілкувався з приводу розшуку, працівники поліції показали йому повістку, але підпис там нібито був не його. Тоді йому вручили "бойову" повістку, яку він відмовився брати.

Після цього розпочалося досудове слідство. Чоловік за викликом прибув до відділку поліції, де в кабінеті слідчого був працівник ТЦК, фігурант знову відмовився отримувати повістку. Він заявив, що "саме Бог привів його до цього моменту, тому він змушений пройти цей шлях, його доля в руках Бога".

Військовозобов'язаний наголосив, що його не лякає відбуття покарання в місцях позбавлення волі, оскільки у нього з'явиться час для вивчення літератури та саморозвитку.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації".

Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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суд Запоріжжя армія Запорізька область релігія мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення свідки Єгови

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