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Мужчина проигнорировал две боевые повестки от ТЦК — какое наказание назначил суд

11 сентября 2024 08:02
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Винницкой области суд наказал мужчину за игнорирование боевых повесток от ТЦК
Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В городе Бар Винницкой области мужчина проигнорировал две боевые повестки от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Суд избрал для него наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и был признан годным к службе в армии. Боевые повестки он проигнорировал.

В ходе судебного заседания фигурант свою вину признал частично. Он подтвердил получение повесток, но отметил, что врачебную комиссию прошел только потому, чтобы к нему домой больше не приходили работники из ТЦК.

Также мужчина объяснил, что чувствует боли в ногах после травмы, но решение комиссии не обжаловал.

Он подчеркнул, что сразу сообщал сотрудникам ТЦК о нежелании служить и приходить в военкомат. Свою позицию аргументировал тем, что он беден, не имеет ни жены, ни детей, а потому ему не за что воевать.

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде. Также мужчина имеет право подать ходатайство о помиловании.

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