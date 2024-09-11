В Винницкой области суд наказал мужчину за игнорирование боевых повесток от ТЦК

Мужчина проигнорировал две боевые повестки от ТЦК — какое наказание назначил суд
В городе Бар Винницкой области мужчина проигнорировал две боевые повестки от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Суд избрал для него наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах дела указано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и был признан годным к службе в армии. Боевые повестки он проигнорировал.
В ходе судебного заседания фигурант свою вину признал частично. Он подтвердил получение повесток, но отметил, что врачебную комиссию прошел только потому, чтобы к нему домой больше не приходили работники из ТЦК.
Также мужчина объяснил, что чувствует боли в ногах после травмы, но решение комиссии не обжаловал.
Он подчеркнул, что сразу сообщал сотрудникам ТЦК о нежелании служить и приходить в военкомат. Свою позицию аргументировал тем, что он беден, не имеет ни жены, ни детей, а потому ему не за что воевать.
Решение суда
Исследовав материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
Приговор может быть обжалован в апелляционном суде. Также мужчина имеет право подать ходатайство о помиловании.
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