На Вінничині суд покарав чоловіка за ігнорування бойових повісток від ТЦК

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У місті Бар Вінницької області чоловік проігнорував дві бойові повістки від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Суд обрав для нього покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та був визнаний придатним до служби в армії. Бойові повістки він проігнорував.

Під час судового засідання фігурант свою провину визнав частково. Він підтвердив отримання повісток, але зазначив, що лікарську комісію пройшов тільки тому, щоб до нього додому більше не приходили працівники з ТЦК.

Також чоловік пояснив, що відчуває болі у ногах після травми, але рішення комісії не оскаржував.

Він наголосив, що одразу повідомляв працівнкам ТЦК про небажання служити і приходити до військкомату. Свою позицію аргументував тим, що він бідний, не має ні дружини, ні дітей, а тому йому нема за що воювати.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на строком на три роки.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді. Також чоловік має право подати клопотання про помилування.