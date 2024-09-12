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Мужчина дважды отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

12 сентября 2024 08:37
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Запорожье мужчина отказался от мобилизации, потому что получает указания от Бога — что решил суд
Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Запорожье мужчина отказался получать боевые повестки на отправку в армию из-за своих религиозных убеждений. Военнообязанный находится в организации "Свидетели Иеговы".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда отмечено, что мужчина дважды отказался получать боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Во время судебного заседания фигурант дела свою вину признал и объяснил, что его отец был прихожанином в католической церкви, поэтому с детства он религиозный человек. Сейчас находится в организации "Свидетели Иеговы", поэтому указания получает от Бога, а держать оружие в руках и убивать — противоречит его убеждениям.

Он добавил, что ему посоветовали обратиться в ТЦК, чтобы сообщить о религиозных убеждениях и получить отсрочку от мобилизации, но вместо этого, военкомат направил на медицинскую комиссию, по результату которой он был признан пригодным для прохождения военной службы.

Мужчина отметил, что уже через некоторое время его остановили сотрудники полиции и сказали, что он находится в розыске, поэтому снова отправили на осмотр, предоставили заключение о пригодности к службе, вечером отвезли в ТЦК, где ему удалось отпроситься до утра.

Утром он пришел в ТЦК, общался по поводу розыска, сотрудники полиции показали ему повестку, но подпись там якобы была не его. Тогда ему вручили "боевую" повестку, которую он отказался брать.

После этого началось досудебное следствие. Мужчина по вызову прибыл в отделение полиции, где в кабинете следователя находился работник ТЦК, фигурант снова отказался получать повестку. Он заявил, что "сам Бог привел его к этому моменту, поэтому он вынужден пройти этот путь, его судьба в руках Бога".

Военнообязанный подчеркнул, что его не пугает отбывание наказания в местах лишения свободы, поскольку у него появится время для изучения литературы и саморазвития.

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд решил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации".

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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