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Мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК, потому что хотел отдохнуть — суд вынес приговор

17 сентября 2024 21:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Хмельницкой области мужчина захотел отдыха вместо мобилизации — суд вынес приговор
Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В городе Хмельницкий военнообязанный мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), поскольку хотел отдохнуть перед службой. Суд избрал для него жесткое наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в феврале мужчина стал на воинский учет в ТЦК и успешно прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Его признали годным к военной службе, поэтому права на отсрочку по состоянию здоровья у него не было.

Впоследствии мужчина получил "боевую" повестку, предполагавшую отправку в учебную часть. Однако в указанный день мужчина не прибыл в Центр комплектования на отправку в армию.

В ходе судебного заседания фигурант дела признал свою вину и объяснил уклонение от службы желанием отдохнуть перед возможной отправкой на фронт.

Решение суда

Суд принял во внимание искреннее покаяние мужчины, но решил, что единственным способом исправить его поведение может только изоляция от общества. Кроме того, при принятии решения судья учел предварительную непогашенную судимость мужчины.

В связи с этим, суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с конфискацией всего его имущества, кроме жилья.

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