Жителя Миколаєва судять за інформування РФ про ТЦК

Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: facebook com Vinobltck

У Миколаєві 51-річний чоловіка обвинувачують у державній зраді. Йдеться про співпрацю із РФ і передачу ворогові даних про працівників ТЦК та СП. Суд уже дослідив усі докази у справі.

Про це 11 листопада повідомив Центральний районний суд міста Миколаєва, передає Новини.LIVE.

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Як обвинувачений допомагав росіянам

За даними слідства, у лютому 2023 року фігурант погодився за гроші повідомляти представнику РФ про те, де розташовуються та за якими маршрутами пересуваються підрозділи ЗСУ. Також ворога цікавили координати об'єктів критичної інфраструктури.

Колаборант сфотографував і зняв на відео один із РТЦК та СП Миколаєва, а також військовослужбовців Миколаївського обласного ТЦК та СП, які перебували на території військкомату, біля входів і виходів. Усі файли він надіслав замовнику в Telegram, додавши до цих матеріалів дані свого банківського рахунку.

Що вирішив суд

Прокурор хотів, щоб фігуранту продовжили строк тримання під вартою. Обвинувачений і його адвокат таку пропозицію не підтримали. Згодом прокурор заявив, що для підготовки до дебатів потрібна перерва. Представник захисту з цим погодився.

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"Для вирішення зазначених клопотань суд виділився до нарадчої кімнати", — йдеться в повідомленні.

За державну зраду в умовах воєнного стану передбачається позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Ще одним покаранням є конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що ті, хто проходить підготовку в навчальному центрі, уже вважаються військовослужбовцями. Мобілізовані, які проходять базову військову підготовку, мають статус рекрутів. Якщо такі бійці скоять СЗЧ, їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Також Новини.LIVE писав, що статус зниклого безвісти не позбавляє людину права власності на житло. Родичі зниклого військового можуть зіткнутися з юридичними труднощами, якщо схочуть користуватися його квартирою або оформити на це житло право власності. У деяких випадках для вирішення питання потрібно звертатися до суду.