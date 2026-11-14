Жителя Николаева судят за передачу информации РФ о ТЦК

Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: facebook.com/Vinobltck

В Николаеве 51-летнего мужчину обвиняют в государственной измене. Речь идет о сотрудничестве с РФ и передаче врагу данных о сотрудниках ТЦК и СП. Суд уже рассмотрел все доказательства по делу.

Об этом 11 ноября сообщил Центральный районный суд города Николаева, передает Новини.LIVE.

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Как обвиняемый помогал россиянам

По данным следствия, в феврале 2023 года фигурант согласился за деньги сообщать представителю РФ о том, где располагаются и по каким маршрутам передвигаются подразделения ВСУ. Также врага интересовали координаты объектов критической инфраструктуры.

Коллаборационист сфотографировал и снял на видео один из РТЦК и СП Николаева, а также военнослужащих Николаевского областного ТЦК и СП, которые находились на территории военкомата, у входов и выходов. Все файлы он отправил заказчику в Telegram, добавив к этим материалам данные своего банковского счета.

Что решил суд

Прокурор хотел, чтобы фигуранту продлили срок содержания под стражей. Обвиняемый и его адвокат такое предложение не поддержали. Впоследствии прокурор заявил, что для подготовки к дебатам нужен перерыв. Представитель защиты с этим согласился.

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"Для рассмотрения указанных ходатайств суд удалился в совещательную комнату", — говорится в сообщении.

За государственную измену в условиях военного положения предусматривается лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение ( ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Еще одним наказанием является конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что те, кто проходит подготовку в учебном центре, уже считаются военнослужащими. Мобилизованные, которые проходят базовую военную подготовку, имеют статус рекрутов. Если такие бойцы совершат СОЧ, их могут привлечь к уголовной ответственности.

Также Новини.LIVE писал, что статус пропавшего без вести не лишает человека права собственности на жилье. Родственники пропавшего военного могут столкнуться с юридическими трудностями, если захотят пользоваться его квартирой или оформить на это жилье право собственности. В некоторых случаях для решения вопроса необходимо обращаться в суд.