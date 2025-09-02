Чоловіка з Кривого Рогу покарали за ухилення від мобілізації

Вирок судді. Фото ілюстративне: Freepik

У Дніпропетровській області суд виніс вирок у справі про ухилення від мобілізації. Зокрема, Широківський районний суд визнав винним мешканця Кривого Рогу, який двічі не з’явився за повістками, та призначив йому покарання у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік двічі не з'явився за повістками і висунув умову, коли піде служити

Як встановлено в суді, чоловік перебував на військовому обліку і за висновком військово-лікарської комісії був придатним до служби. У жовтні 2024 року йому під підпис вручили повістку з вимогою прибути до збірного пункту в той самий день. Попри це, він без поважних причин так туди і не з’явився. Навесні 2025 року ситуація повторилася — чоловік знову отримав повістку, але на службу не прибув.

У судовому засіданні він визнав, що ухилявся, пояснивши, що мешкає у сільській місцевості, займається господарством і прагнув проходити службу за своєю спеціальністю в підрозділах радіоелектронної боротьби. За його словами, він очікував відповідної пропозиції, але фактично проігнорував виклики до військкомату. Суд розцінив таку поведінку як умисне ухилення від мобілізації під час воєнного стану.

При призначенні покарання суд врахував, що чоловік уже мав судимість: у 2023 році його засудили до двох років позбавлення волі за інший злочин, але тоді він отримав іспитовий строк. Оскільки новий злочин було вчинено в період цього іспитового терміну, суд приєднав невідбуту частину попереднього покарання. У результаті остаточний строк становить три роки і шість місяців позбавлення волі.

