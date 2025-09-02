Мужчину из Кривого Рога наказали за уклонение от мобилизации

Приговор судьи. Фото иллюстративное: Freepik

В Днепропетровской области суд вынес приговор по делу об уклонении от мобилизации. В частности, Широковский районный суд признал виновным жителя Кривого Рога, который дважды не явился по повесткам, и назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Мужчина дважды не явился по повесткам и поставил условие, когда пойдет служить

Как установлено в суде, мужчина состоял на воинском учете и по заключению военно-врачебной комиссии был годен к службе. В октябре 2024 года ему под подпись вручили повестку с требованием прибыть на сборный пункт в тот же день. Несмотря на это, он без уважительных причин так туда и не явился. Весной 2025 года ситуация повторилась — мужчина снова получил повестку, но на службу не прибыл.

В судебном заседании он признал, что уклонялся, объяснив, что живет в сельской местности, занимается хозяйством и стремился проходить службу по своей специальности в подразделениях радиоэлектронной борьбы. По его словам, он ожидал соответствующего предложения, но фактически проигнорировал вызовы в военкомат. Суд расценил такое поведение как умышленное уклонение от мобилизации во время военного положения.

При назначении наказания суд учел, что мужчина уже имел судимость: в 2023 году его приговорили к двум годам лишения свободы за другое преступление, но тогда он получил испытательный срок. Поскольку новое преступление было совершено в период этого испытательного срока, суд присоединил неотбытую часть предыдущего наказания. В результате окончательный срок составляет три года и шесть месяцев лишения свободы.

Напомним, вчера, 1 сентября, вступило в силу новое правило проверки документов работниками ТЦК — они будут иметь право снимать весь процесс на бодикамеры.

Также на Волыни судили мужчину, который напал на работника ТЦК.