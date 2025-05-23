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Чоловік отримав повістку й два роки переховувався — вирок суду

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Дата публікації: 23 травня 2025 00:33
Чоловік після вручення повістки два роки переховувався
Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

На Волині чоловік два роки ховався від мобілізації після того, як отримав повістку. За скоєне чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області.

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На Волині чоловік два роки ховався від мобілізації

За даними вироку суду, у Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і від 2023 року переховувавс від мобілізації.

Зазначається, що у листопаді 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до мобілізації. Пізніше він отримав повістку. Однак вирішив ухилитися від служби в Збройних силах України.

Під час судового засідання чоловік провину заперечив. Він зазначив, що вважає себе "непридатним до служби", оскільки з дитинства має проблеми із зором. Проте варто зауважити, що групи інвалідності у нього немає.

Суд зазначив, що у чоловіка від 2023 року було достатньо часу, щоб оскаржити рішення ВЛК, проте він цього не зробив.

Отже, з огляду на всі вищезазначені факти, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Львівській області невідомі жорстоко побили ветерана війни.

Також ми повідомляли, що шістьох волинян судили за інформування про місця роботи груп ТЦК.

мобілізація покарання ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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