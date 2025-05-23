Чоловік після вручення повістки два роки переховувався

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

На Волині чоловік два роки ховався від мобілізації після того, як отримав повістку. За скоєне чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області.

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На Волині чоловік два роки ховався від мобілізації

За даними вироку суду, у Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і від 2023 року переховувавс від мобілізації.

Зазначається, що у листопаді 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до мобілізації. Пізніше він отримав повістку. Однак вирішив ухилитися від служби в Збройних силах України.

Під час судового засідання чоловік провину заперечив. Він зазначив, що вважає себе "непридатним до служби", оскільки з дитинства має проблеми із зором. Проте варто зауважити, що групи інвалідності у нього немає.

Суд зазначив, що у чоловіка від 2023 року було достатньо часу, щоб оскаржити рішення ВЛК, проте він цього не зробив.

Отже, з огляду на всі вищезазначені факти, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Львівській області невідомі жорстоко побили ветерана війни.

Також ми повідомляли, що шістьох волинян судили за інформування про місця роботи груп ТЦК.