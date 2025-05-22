Волинян судили за Viber-групу з повідомленнями про ТЦК

Молоток судді. Фото: Freepik

У селищі Стара Вижівка Волинської області суд розглянув справу шістьох місцевих мешканців, яких визнали винними у створенні та адмініструванні Viber-групи, де публікували інформацію про переміщення працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Ковельщині.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, у січні 2024 року один із фігурантів створив у месенджері Viber групу, метою якої було інформування населення про роздачу повісток у Ковельському районі. До адміністративного складу групи він залучив ще п’ятьох осіб. Загальна кількість учасників сягала 2897 людей.

У спільноті регулярно з’являлись повідомлення про місцеперебування представників ТЦК. Головний адміністратор навіть попереджав учасників про видалення за поширення нецільової інформації, що свідчить про системний характер роботи групи.

Правоохоронні органи кваліфікували дії зловмисників за частиною 3 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене групою осіб.

Суд визнав усіх шістьох винними й призначив кожному по п’ять років позбавлення волі. Втім, з урахуванням обставин справи, вироки замінили на умовне покарання з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, в Херсоні викрили працівника ТЦК та СП, який за хабарі пропонував зняти з мобілізаційного обліку військовозобов'язаних чоловіків.

А на Закарпатті судили чоловіків, які за гроші робили підпали різних об'єктів.