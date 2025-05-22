Працівник ТЦК та СП допомагав чоловікам уникати мобілізації — яке покарання обрав для нього суд

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК

У Херсоні викрили та притягнули до кримінальної відповідальності військовослужбовця ТЦК та СП. Фігурант допомагав чоловікам уникати мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Херсонський міський суд Херсонської області ухвалив 17 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, порушник, який обіймав посаду оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу в Херсонському ТЦК та СП, був одним із учасників схеми з виключення військовозобов'язаних із військового обліку. За хабар чоловіки отримували фіктивні документи про непридатність до військової служби. Така "послуга" в середньому коштувала сім тисяч доларів, але один військовозобов'язаний заплатив п'ять тисяч доларів, а інший — вісім тисяч доларів.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Військовослужбовець зізнався, що щонайменше сім разів отримував від чоловіків призовного віку хабарі. Суд визнав його винним. За вчинене чоловік проведе рік і місяць у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно. Щоправда, частину терміну ув'язнення фігурант уже відбув, адже від вересня минулого року перебував у СІЗО.

Вирок можна було оскаржити впродовж 30 днів від дня проголошення. Наразі він уже набув законної сили.

Нагадаємо, у Львові заочно винесли вирок представнику Генштабу РФ. Росіянин планував теракти на території України та завербував для виконання цих "завдань" українця.

Також ми повідомляли, що на Харківщині прикордонник не схотів вирушати на бойову позицію. Його засудили до двох років служби в дисциплінарному батальйоні.