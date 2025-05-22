Работник ТЦК и СП помогал мужчинам избегать мобилизации — какое наказание избрал для него суд

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК

В Херсоне разоблачили и привлекли к уголовной ответственности военнослужащего ТЦК и СП. Фигурант помогал мужчинам избегать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, который Херсонский городской суд Херсонской области принял 17 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, нарушитель, который занимал должность оператора отделения воинского учета и бронирования сержантов и солдат запаса в Херсонском ТЦК и СП, был одним из участников схемы по исключению военнообязанных с воинского учета. За взятку мужчины получали фиктивные документы о непригодности к военной службе. Такая "услуга" в среднем стоила семь тысяч долларов, но один военнообязанный заплатил пять тысяч долларов, а другой — восемь тысяч долларов.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Военнослужащий признался, что по меньшей мере семь раз получал от мужчин призывного возраста взятки. Суд признал его виновным. За совершенное мужчина проведет год и месяц в тюрьме. Кроме того, у него конфискуют имущество. Правда, часть срока заключения фигурант уже отбыл, ведь с сентября прошлого года находился в СИЗО.

Приговор можно было обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения. На данный момент он уже вступил в законную силу.

Напомним, во Львове заочно вынесли приговор представителю Генштаба РФ. Россиянин планировал теракты на территории Украины и завербовал для выполнения этих "задач" украинца.

Также мы сообщали, что на Харьковщине пограничник не захотел отправляться на боевую позицию. Его приговорили к двум годам службы в дисциплинарном батальоне.