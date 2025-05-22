Волынян судили за Viber-группу с сообщениями о ТЦК

Шестерых волынян судили за информирование о местах работы ТЦК
В поселке Старая Выжевка Волынской области суд рассмотрел дело шестерых местных жителей, которых признали виновными в создании и администрировании Viber-группы, где публиковали информацию о перемещении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) на Ковельщине.
Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Шестеро мужчин вели группу об информировании мест работы ТЦК
Согласно материалам дела, в январе 2024 года один из фигурантов создал в мессенджере Viber группу, целью которой было информирование населения о раздаче повесток в Ковельском районе. К административному составу группы он привлек еще пять человек. Общее количество участников достигало 2897 человек.
В сообществе регулярно появлялись сообщения о местонахождении представителей ТЦК. Главный администратор даже предупреждал участников об удалении за распространение нецелевой информации, что свидетельствует о системном характере работы группы.
Правоохранительные органы квалифицировали действия злоумышленников по части 3 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенное группой лиц.
Суд признал всех шестерых виновными и назначил каждому по пять лет лишения свободы. Впрочем, с учетом обстоятельств дела, приговоры заменили на условное наказание с испытательным сроком один год.
Напомним, в Херсоне разоблачили работника ТЦК и СП, который за взятки предлагал снять с мобилизационного учета военнообязанных мужчин.
А на Закарпатье судили мужчин, которые за деньги делали поджоги различных объектов.
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