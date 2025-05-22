Волынян судили за Viber-группу с сообщениями о ТЦК

Молоток судьи. Фото: Freepik

В поселке Старая Выжевка Волынской области суд рассмотрел дело шестерых местных жителей, которых признали виновными в создании и администрировании Viber-группы, где публиковали информацию о перемещении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) на Ковельщине.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Шестеро мужчин вели группу об информировании мест работы ТЦК

Согласно материалам дела, в январе 2024 года один из фигурантов создал в мессенджере Viber группу, целью которой было информирование населения о раздаче повесток в Ковельском районе. К административному составу группы он привлек еще пять человек. Общее количество участников достигало 2897 человек.

В сообществе регулярно появлялись сообщения о местонахождении представителей ТЦК. Главный администратор даже предупреждал участников об удалении за распространение нецелевой информации, что свидетельствует о системном характере работы группы.

Правоохранительные органы квалифицировали действия злоумышленников по части 3 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенное группой лиц.

Суд признал всех шестерых виновными и назначил каждому по пять лет лишения свободы. Впрочем, с учетом обстоятельств дела, приговоры заменили на условное наказание с испытательным сроком один год.

Напомним, в Херсоне разоблачили работника ТЦК и СП, который за взятки предлагал снять с мобилизационного учета военнообязанных мужчин.

А на Закарпатье судили мужчин, которые за деньги делали поджоги различных объектов.