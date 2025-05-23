Мужчина после вручения повестки два года скрывался после вручения повестки

Мужчина получил повестку и два года скрывался — приговор суда
На Волыни мужчина два года скрывался от мобилизации после того, как получил повестку. За содеянное мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре Рожищенского районного суда Волынской области.
На Волыни мужчина два года скрывался от мобилизации
По данным приговора суда, в Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и с 2023 года скрывался от мобилизации.
Отмечается, что в ноябре 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к мобилизации. Позже он получил повестку. Однако решил уклониться от службы в Вооруженных силах Украины.
Во время судебного заседания мужчина вину отрицал. Он отметил, что считает себя "непригодным к службе", поскольку с детства имеет проблемы со зрением. Однако стоит заметить, что группы инвалидности у него нет.
Суд отметил, что у мужчины от 2023 года было достаточно времени, чтобы обжаловать решение ВВК, однако он этого не сделал.
Итак, учитывая все вышеупомянутые факты, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, что недавно во Львовской области неизвестные жестоко избили ветерана войны.
Также мы сообщали, что шестерых волынян судили за информирование о местах работы групп ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!