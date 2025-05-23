Мужчина после вручения повестки два года скрывался после вручения повестки

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

На Волыни мужчина два года скрывался от мобилизации после того, как получил повестку. За содеянное мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Рожищенского районного суда Волынской области.

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На Волыни мужчина два года скрывался от мобилизации

По данным приговора суда, в Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и с 2023 года скрывался от мобилизации.

Отмечается, что в ноябре 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к мобилизации. Позже он получил повестку. Однако решил уклониться от службы в Вооруженных силах Украины.

Во время судебного заседания мужчина вину отрицал. Он отметил, что считает себя "непригодным к службе", поскольку с детства имеет проблемы со зрением. Однако стоит заметить, что группы инвалидности у него нет.

Суд отметил, что у мужчины от 2023 года было достаточно времени, чтобы обжаловать решение ВВК, однако он этого не сделал.

Итак, учитывая все вышеупомянутые факты, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, что недавно во Львовской области неизвестные жестоко избили ветерана войны.

Также мы сообщали, что шестерых волынян судили за информирование о местах работы групп ТЦК.