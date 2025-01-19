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Чоловік не з'явився до ТЦК через хвору матір — що вирішив суд

19 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік не з'явився до ТЦК через хвору матір — суд дав йому чотири роки
Молоток судді. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Полтавській області чоловік без поважної причини проігнорував повістку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За це він отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що торік чоловік не з'явився до ТЦК за повісткою через хворобу матері. При цьому він не зміг підтвердити це документально.

Слідчим стало відомо, що спочатку чоловік мав статус "Обмежено придатний", який у 2024 році підтвердив у місцевій лікарні. Відповідні документи він поштою направив до ТЦК, проте там наголосили, що згідно з чинним законодавством, особа придатна до служби.

Згодом чоловіку вручили повістку, але він написав відмову за присутності працівників ТЦК, що не звільнило його від військових обов'язків. Тривалий час чоловік ігнорував повістку, зазначаючи, що відправляв до відомства документи по догляду за хворою матір'ю.

Цими документами виявилась довідка від сімейного лікаря, без документів МСЕК.

Зі свого боку співробітники ТЦК проінформували, що чоловіку було складено бойову повістку про відправку у військову частину, яку він відмовився отримувати через не бажання служити. Військовозобов'язаного попередили, що відмова служити тягне за собою кримінальну відповідальність.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, але просив виправдати його. Наразі суд визначав чоловіка винним і призначив йому чотири роки перебування за гратами.

Раніше ми писали, що у Житомирі виправдав військовослужбовця у справі про самовільне залишення частини.

Нагадаємо, що суд Запоріжжя розглянув кримінальне провадження щодо ухиляння військовозобов'язаного від військової служби. Чоловік не погодився з висновком ВЛК та не прийшов по бойовій повістці.

 

повістки ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти судові рішення

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