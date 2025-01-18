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Не пішов до ТЦК через психічні відхилення — яке рішення суду

18 січня 2025 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік не прийшов до ТЦК через психічні відхилення — який вирок суду
Чоловік на прийомі в психіатра. Ілюстративне фото: freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області судили чоловіка, який отримав повістку, однак не прийшов до ТЦК. На пояснення своїх дій він навів кілька причин, однією з яких є психічне відхилення.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

За матеріалами справи, влітку 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Тоді ж він отримав повістку на відправлення до частини, однак так і не з'явився в ТЦК.

Під час судового засідання чоловік заперечив свою вину. Він стверджував, що, попри позитивний висновок ВЛК, у 2000 році він був у лікаря, який рекомендував йому "берегти мозок", однак на обліку в медустанові не значиться. Крім того, в ТЦК він не прийшов, бо не може бути в негативі, а також є віруючим, що забороняє йому брати до рук зброю. На військовій службі може втратити розум. 

Слова чоловіка підтвердила його сестра, яка зазначила, що той "був у шоковому стані. Він казав, що не може йти воювати, а краще піде в тюрму. Проходячи медичне обстеження, брат говорив на комісії, що в нього болить нога і в нього є психічні відхилення".

Чоловіка оглянув судовий психіатр, який встановив, що підсудний здоровий та не потребує додаткового обстеження. У 2000 році дійсно лікувався певний час, однак даних про перебування в лікарні відтоді немає. На момент огляду в чоловіка не виявили розладу психіки, а якщо якийсь розлад і був, то тимчасовий. Крім того, лікар наголосив, що такий розлад може проявитися в будь-кого при зміні ситуації, однак зазначені обставини не завадять виконувати військові обов'язки.

Рішення суду

Суддя проаналізував викладену психіатром інформацію та дійшов висновку визнати чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Його засудили до трьох років ув'язнення. Однак цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Не пішов до ТЦК через психічні відхилення — яке рішення суду - фото 1
Вирок Чортківського районного суду Тернопільської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Києві судили чоловіка, який пообіцяв допомогти військовозобов'язаному уникнути служби. За свої послуги він вимагав 1300 доларів.

Також на Львівщині працівники ТЦК мобілізували заброньованого чоловіка. Той подав проти них до суду.

суд Тернопільська область мобілізація ТЦК та СП психіка судові рішення

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