Чоловік не прийшов до ТЦК через психічні відхилення — який вирок суду

Не пішов до ТЦК через психічні відхилення — яке рішення суду
У Тернопільській області судили чоловіка, який отримав повістку, однак не прийшов до ТЦК. На пояснення своїх дій він навів кілька причин, однією з яких є психічне відхилення.
Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
За матеріалами справи, влітку 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Тоді ж він отримав повістку на відправлення до частини, однак так і не з'явився в ТЦК.
Під час судового засідання чоловік заперечив свою вину. Він стверджував, що, попри позитивний висновок ВЛК, у 2000 році він був у лікаря, який рекомендував йому "берегти мозок", однак на обліку в медустанові не значиться. Крім того, в ТЦК він не прийшов, бо не може бути в негативі, а також є віруючим, що забороняє йому брати до рук зброю. На військовій службі може втратити розум.
Слова чоловіка підтвердила його сестра, яка зазначила, що той "був у шоковому стані. Він казав, що не може йти воювати, а краще піде в тюрму. Проходячи медичне обстеження, брат говорив на комісії, що в нього болить нога і в нього є психічні відхилення".
Чоловіка оглянув судовий психіатр, який встановив, що підсудний здоровий та не потребує додаткового обстеження. У 2000 році дійсно лікувався певний час, однак даних про перебування в лікарні відтоді немає. На момент огляду в чоловіка не виявили розладу психіки, а якщо якийсь розлад і був, то тимчасовий. Крім того, лікар наголосив, що такий розлад може проявитися в будь-кого при зміні ситуації, однак зазначені обставини не завадять виконувати військові обов'язки.
Рішення суду
Суддя проаналізував викладену психіатром інформацію та дійшов висновку визнати чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Його засудили до трьох років ув'язнення. Однак цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, що в Києві судили чоловіка, який пообіцяв допомогти військовозобов'язаному уникнути служби. За свої послуги він вимагав 1300 доларів.
Також на Львівщині працівники ТЦК мобілізували заброньованого чоловіка. Той подав проти них до суду.
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