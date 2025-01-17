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На Львівщині ТЦК мобілізував заброньованого — на чий бік став суд

17 січня 2025 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ТЦК мобілізував чоловіка, який має бронь — який вирок суду
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: vinnitsa.info
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області чоловік судився з працівниками ТЦК. Його мобілізували, попри те, що він має бронювання від військової служби.

Про це йдеться у рішенні, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, влітку 2024 року співробітники ТЦК мобілізували заброньованого до січня 2025 року чоловіка. Він працював у мережі супермаркетів "АТБ".

Військовозобов'язаний звернувся до суду й попросив визнати рішення про свою мобілізацію неправомірним. Своєю чергою у ТЦК пояснили, що не отримували інформації про бронювання від роботодавця чоловіка, тому й призвали його в армію.

Однак суд встановив, що працівника супермаркету мобілізували через кілька днів після того, як той отримав бронювання від призову строком на 6 місяців. Тому суддя наголосив, що працівники ТЦК повинні перевіряти інформацію перед тим, як призивати громадянина, водночас крім роботодавця Міністерство оборони повинно повідомляти ТЦК про бронювання працівників.

Рішення суду

У суді зазначили, що незнання представників ТЦК про відстрочку не виправдовує мобілізацію чоловіка з бронюванням. Крім того, позивач не відповідальний за погану комунікацію між роботодавцем та ТЦК.

Таким чином суд повністю задовольнив позов, визнавши протиправною мобілізацію чоловіка і скасувавши наказ про його призов. Також суддя зобов'язав військову частину викреслити чоловіка зі списків особового складу.

На Львівщині ТЦК мобілізував заброньованого — на чий бік став суд - фото 1
Скриншот рішення Львівського окружного адміністративного суду

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік відмовився від повістки, бо доглядає за хворою матір'ю. Його судили.

Також на Хмельниччині чоловік подав до суду через штраф від ТЦК. Відомо, на чий бік став суддя.

суд Львівська область мобілізація бронювання ТЦК та СП судові рішення

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