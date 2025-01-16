Суд скасував штраф за неявку за повісткою — деталі рішення

Чоловік судився з ТЦК через штраф — що було не так з повісткою
Старосинявський районний суд Хмельницької області 10 січня ухвалив рішення на користь чоловіка, який вимагав скасувати штраф від територіального центру комплектування. Він заявив, що у повістці була вказана неправильна адреса.
Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
ТЦК надіслало повістку на некоректну адресу
Позивач через адвоката оскаржив постанову начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), яка накладала штраф у розмірі 17 000 грн. Своєю чергою працівники ТЦК звинувачували чоловіка у неявці за повісткою під час особливого періоду.
У судовому засіданні позивач довів, що його місце проживання було вчасно оновлене у військовому обліку, але повістка була надіслана за неправильною адресою. Як наслідок, чоловік не мав можливості отримати повістку і виконати її вимоги.
Суддя зазначив, що в ТЦК не надали належних доказів оповіщення військовозобов’язаного відповідно до законодавства. Відтак постанову ТЦК скасовано, а справу про адміністративне правопорушення закрито.
Крім того, суд зобов’язав ТЦК відшкодувати судовий збір у сумі 605,60 грн.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили чоловіка, який після проходження ВЛК проігнорував бойову повістку.
А у Львівській області на лаві підсудних опинився військовий, який пішов у СЗЧ на підробітки, бо його не влаштовували мізерні виплати від держави.
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