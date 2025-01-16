Суд скасував штраф за неявку за повісткою — деталі рішення

Працівники ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК та СП

Старосинявський районний суд Хмельницької області 10 січня ухвалив рішення на користь чоловіка, який вимагав скасувати штраф від територіального центру комплектування. Він заявив, що у повістці була вказана неправильна адреса.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Позивач через адвоката оскаржив постанову начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), яка накладала штраф у розмірі 17 000 грн. Своєю чергою працівники ТЦК звинувачували чоловіка у неявці за повісткою під час особливого періоду.

У судовому засіданні позивач довів, що його місце проживання було вчасно оновлене у військовому обліку, але повістка була надіслана за неправильною адресою. Як наслідок, чоловік не мав можливості отримати повістку і виконати її вимоги.

Суддя зазначив, що в ТЦК не надали належних доказів оповіщення військовозобов’язаного відповідно до законодавства. Відтак постанову ТЦК скасовано, а справу про адміністративне правопорушення закрито.

Крім того, суд зобов’язав ТЦК відшкодувати судовий збір у сумі 605,60 грн.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили чоловіка, який після проходження ВЛК проігнорував бойову повістку.

А у Львівській області на лаві підсудних опинився військовий, який пішов у СЗЧ на підробітки, бо його не влаштовували мізерні виплати від держави.