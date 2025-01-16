Суд отменил штраф за неявку по повестке — детали решения

Мужчина судился с ТЦК из-за штрафа — что было не так с повесткой
Старосинявский районный суд Хмельницкой области 10 января принял решение в пользу мужчины, который требовал отменить штраф от территориального центра комплектования. Он заявил, что в повестке был указан неправильный адрес.
Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
ТЦК прислало повестку на некорректный адрес
Истец через адвоката обжаловал постановление начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которое накладывало штраф в размере 17 000 грн. В свою очередь работники ТЦК обвиняли мужчину в неявке по повестке во время особого периода.
В судебном заседании истец доказал, что его место жительства было вовремя обновлено в воинском учете, но повестка была отправлена по неправильному адресу. Как следствие, мужчина не имел возможности получить повестку и выполнить ее требования.
Суддя отметил, что в ТЦК не предоставили надлежащих доказательств оповещения военнообязанного в соответствии с законодательством. Поэтому постановление ТЦК отменено, а дело об административном правонарушении закрыто.
Кроме того, суд обязал ТЦК возместить судебный сбор в сумме 605,60 грн.
Напомним, в Днепропетровской области судили мужчину, который после прохождения ВВК проигнорировал боевую повестку.
А во Львовской области на скамье подсудимых оказался военный, который пошел в СОЧ на подработки, потому что его не устраивали мизерные выплаты от государства.
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