Суд отменил штраф за неявку по повестке — детали решения

Работники ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК и СП

Старосинявский районный суд Хмельницкой области 10 января принял решение в пользу мужчины, который требовал отменить штраф от территориального центра комплектования. Он заявил, что в повестке был указан неправильный адрес.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Истец через адвоката обжаловал постановление начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которое накладывало штраф в размере 17 000 грн. В свою очередь работники ТЦК обвиняли мужчину в неявке по повестке во время особого периода.

В судебном заседании истец доказал, что его место жительства было вовремя обновлено в воинском учете, но повестка была отправлена по неправильному адресу. Как следствие, мужчина не имел возможности получить повестку и выполнить ее требования.

Суддя отметил, что в ТЦК не предоставили надлежащих доказательств оповещения военнообязанного в соответствии с законодательством. Поэтому постановление ТЦК отменено, а дело об административном правонарушении закрыто.

Кроме того, суд обязал ТЦК возместить судебный сбор в сумме 605,60 грн.

Напомним, в Днепропетровской области судили мужчину, который после прохождения ВВК проигнорировал боевую повестку.

А во Львовской области на скамье подсудимых оказался военный, который пошел в СОЧ на подработки, потому что его не устраивали мизерные выплаты от государства.