Суд Львова виніс вирок військовому за залишення частини

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Франківський районний суд Львова 24 грудня 2024 року ухвалив вирок у справі стосовно військовослужбовця, який самовільно покинув частину. Чоловік в суді пояснив, що покидав її через необхідність підзаробити.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Opendatabot.

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Чоловік кілька разів самовільно залишав частину

Згідно з матеріалами справи, солдат кілька разів залишав військову частину без дозволу командування. Перше порушення було зафіксовано 27 червня 2023 року, коли він не повернувся після реабілітації.

Згодом він ще тричі самовільно залишав місце служби: у вересні, жовтні-грудні 2023 року, а також з грудня 2023 до жовтня 2024 року. Весь цей час військовослужбовець перебував поза частиною без законних підстав.

Обвинувачений пояснив свої дії складним матеріальним становищем. Після поранення йому виплачували лише 615 гривень на місяць, через що він був змушений заробляти самостійно. Він визнав провину, розкаявся та висловив бажання продовжувати службу.

Як покарав суд чоловіка

Суд, враховуючи позитивну характеристику обвинуваченого, його участь у бойових діях, щире каяття та співпрацю зі слідством, призначив мінімальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

При цьому обвинуваченого звільнили з-під варти до набрання вироком законної сили. Суд також визнав, що командування частини порушило права військовослужбовця, не забезпечивши належних умов для його служби після поранення.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. Якщо апеляції не надійдуть, рішення набере чинності 21 січня 2025 року.

Нагадаємо, у Миколаївській області судили чоловіка, який інформував через соцмережі про місця патрулювання працівників ТЦК.

А на Вінниччині покарали чоловіка, який не прийшов до ТЦК, бо його сини вже служать у Збройних силах України.