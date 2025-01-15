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Военный ушел в СОЧ из-за мизерных выплат — что решил суд

15 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Суд Львова вынес приговор военному за оставление части
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Франковский районный суд Львова 24 декабря 2024 года вынес приговор по делу в отношении военнослужащего, который самовольно покинул часть. Мужчина в суде объяснил, что покидал ее из-за необходимости подзаработать.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Opendatabot.

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Мужчина несколько раз самовольно покидал часть

Согласно материалам дела, солдат несколько раз покидал воинскую часть без разрешения командования. Первое нарушение было зафиксировано 27 июня 2023 года, когда он не вернулся после реабилитации.

Впоследствии он еще трижды самовольно покидал место службы: в сентябре, октябре-декабре 2023 года, а также с декабря 2023 по октябрь 2024 года. Все это время военнослужащий находился вне части без законных оснований.

Обвиняемый объяснил свои действия сложным материальным положением. После ранения ему выплачивали лишь 615 гривен в месяц, из-за чего он был вынужден зарабатывать самостоятельно. Он признал вину, раскаялся и выразил желание продолжать службу.

Он признал вину, раскаялся и выразил желание продолжать службу.

Как наказал суд мужчину

Суд, учитывая положительную характеристику обвиняемого, его участие в боевых действиях, искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием, назначил минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

При этом обвиняемого освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу. Суд также признал, что командование части нарушило права военнослужащего, не обеспечив надлежащих условий для его службы после ранения.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней. Если апелляции не поступят, решение вступит в силу 21 января 2025 года.

Напомним, в Николаевской области судили мужчину, который информировал через соцсети о местах патрулирования работников ТЦК.

А в Винницкой области наказали мужчину, который не пришел в ТЦК, потому что его сыновья уже служат в Вооруженных силах Украины.

 

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