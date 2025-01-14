Чоловік ухилився від мобілізації, бо служать сини — яке рішення суду

Чоловік у ТЦК. Ілюстративне фото: Запорізький ТЦК та СП

У Вінницькій області чоловік відмовився взяти повістку та не прийшов до Територіального центру комплектування. Свій вчинок він пояснив тим, що погано почувався, крім того, двоє його синів вже захищають країну.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Влітку 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої він є придатним до служби в армії. Опісля йому вручили повістку та зобов'язали прийти до ТЦК на відправлення до місця служби. Однак чоловік письмово відмовився від повістки та не прийшов на місце збору до Центру комплектування.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. За його словами, відмовився від повістки через поганий стан здоров'я, а ВЛК проходив формально, на повторне ж обстеження коштів не має, що роз'яснив працівникам ТЦК. Чоловік додав, що 2017 року в нього померла дружина, яка мала інвалідність першої групи, а зараз у Збройних силах служать два його сини, яким він допомагає.

Рішення суду

Підсудний закликав врахувати обставини справи та суворо його не карати. Суддя врахував щире зізнання та каяття як пом'якшувальну обставину та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Обвинуваченого засудили до трьох років позбавлення волі, однак звільнили від покарання, встановивши іспитовий термін на два роки.

Однак на вирок суду ще можна подати апеляцію.

Скриншот рішення Чечельницького районного суду Вінницької області

Нагадаємо, що в Житомирській області судили чоловіка, який пройшов ВЛК, однак не з'явився до ТЦК. На суді він пояснив свою відсутність тим, що піклувався про матір, в якої був перелом ноги.

Також в Донецькій області трапився конфлікт між водієм та правоохоронцями, які запідозрили його в наркотичному сп'янінні. Після того як чоловік відмовився пройти перевіркленням до ТЦК. Суперечку розглянув суд.