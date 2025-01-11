На Донеччині поліція погрожувала водію ТЦК — деталі судової справи

Поліцейські вимірюють швидкість. Фото ілюстративне: Національна поліція

Олександрівський районний суд Донецької області 3 січня 2025 року виніс постанову про закриття провадження у справі щодо водія, якого звинувачували у відмові пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння. Крім того, поліцейські, які зупинили водія, погрожували йому відправкою до територіального центру комплектування (ТЦК) у разі непокори.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Поліція погрожувала водію, бо він прийняв заспокійливе

Інцидент стався 16 грудня 2024 року, коли водія зупинили поблизу міської лікарні у селищі Олександрівка. Згідно з матеріалами справи, патрульні поліцейські зупинили водія.

Вони вказали на неприродну блідість та сповільненість водія, що, на їхню думку, могло свідчити про наркотичне сп’яніння. Проте водій заперечив ці обвинувачення, пояснивши свій стан впливом знеболювальних препаратів, які він приймав після операції. У салоні автомобіля також перебували вагітна дружина та трирічна дитина, які прямували до лікарні на огляд.

Поліцейські запропонували водієві відмовитися від проходження медичного огляду на камеру, погрожуючи доставкою до територіального центру комплектування, наголошуючи, що він вже звідти не повернеться. Водій погодився, після чого підписав протокол.

Суд зазначив, що до протоколу не було додано акту огляду на стан сп’яніння, а відеозйомка інциденту проводилася з перервами, що суперечить затвердженим інструкціям. Також не було зафіксовано ознак сп’яніння, які б підтверджували твердження поліцейських. Суддя звернув увагу, що обличчя водія на відео виглядало природно, а його поведінка не викликала підозр.

Таким чином 3 січня 2025 року суд закрив провадження, визнавши відсутність складу адміністративного правопорушення в діях водія.

Нагадаємо, на Чернігівщині в суді покарали командира в якого восьмеро підлеглих військових втекли з зі служби.

Також у Києві покарали відомого фотографа, який розбещував неповнолітніх.