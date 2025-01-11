В Донецкой области полиция угрожала водителю ТЦК — детали судебного дела

Полицейские измеряют скорость. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Александровский районный суд Донецкой области 3 января 2025 года вынес постановление о закрытии производства по делу в отношении водителя, которого обвиняли в отказе пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Кроме того, полицейские, которые остановили водителя, угрожали ему отправкой в территориальный центр комплектования (ТЦК) в случае неповиновения.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Полиция угрожала водителю, потому что он принял успокоительное

Инцидент произошел 16 декабря 2024 года, когда водителя остановили вблизи городской больницы в поселке Александровка. Согласно материалам дела, патрульные полицейские остановили водителя.

Они указали на неестественную бледность и замедленность водителя, что, по их мнению, могло свидетельствовать о наркотическом опьянении. Однако водитель отрицал эти обвинения, объяснив свое состояние влиянием обезболивающих препаратов, которые он принимал после операции. В салоне автомобиля также находились беременная жена и трехлетний ребенок, которые направлялись в больницу на осмотр.

Полицейские предложили водителю отказаться от прохождения медицинского осмотра на камеру, угрожая доставкой в территориальный центр комплектования, подчеркивая, что он уже оттуда не вернется. Водитель согласился, после чего подписал протокол.

Суд отметил, что к протоколу не был приложен акт освидетельствования на состояние опьянения, а видеосъемка инцидента проводилась с перерывами, что противоречит утвержденным инструкциям. Также не было зафиксировано признаков опьянения, которые бы подтверждали утверждения полицейских. Судья обратил внимание, что лицо водителя на видео выглядело естественно, а его поведение не вызывало подозрений.

Таким образом 3 января 2025 года суд закрыл производство, признав отсутствие состава административного правонарушения в действиях водителя.

Напомним, на Черниговщине в суде наказали командира у которого восемь подчиненных военных сбежали со службы.

Таже в Киеве наказали известного фотографа, который развращал несовершеннолетних.