Мужчина уклонился от мобилизации, потому что служат сыновья — какое решение суда

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Запорожский ТЦК и СП

В Винницкой области мужчина отказался взять повестку и не пришел в Территориальный центр комплектования. Свой поступок он объяснил тем, что плохо себя чувствовал, кроме того, двое его сыновей уже защищают страну.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Летом 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой он является годным к службе в армии. После этого ему вручили повестку и обязали прийти в ТЦК на отправку к месту службы. Однако мужчина письменно отказался от повестки и не пришел на место сбора в Центр комплектования.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. По его словам, отказался от повестки из-за плохого состояния здоровья, а ВВК проходил формально, на повторное же обследование средств нет, что разъяснил работникам ТЦК. Мужчина добавил, что в 2017 году у него умерла жена, которая имела инвалидность первой группы, а сейчас в Вооруженных силах служат два его сына, которым он помогает.

Решение суда

Подсудимый призвал учесть обстоятельства дела и строго его не наказывать. Судья учел искреннее признание и раскаяние как смягчающее обстоятельство и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы, однако освободили от наказания, установив испытательный срок на два года.

Однако на приговор суда еще можно подать апелляцию.

Скриншот решения Чечельницкого районного суда Винницкой области

Напомним, что в Житомирской области судили мужчину, который прошел ВВК, однако не явился в ТЦК. На суде он объяснил свое отсутствие тем, что заботился о матери, у которой был перелом ноги.

Также в Донецкой области случился конфликт между водителем и правоохранителями, которые заподозрили его в наркотическом опьянении. После того как мужчина отказался пройти проверку, полицейские пригрозили ему отправкой в ТЦК. Спор рассмотрел суд.