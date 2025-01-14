Мужчина уклонился от мобилизации, потому что служат сыновья — какое решение суда

Мужчина не пришел в ТЦК, потому что сыновья в ВСУ — что решил суд
В Винницкой области мужчина отказался взять повестку и не пришел в Территориальный центр комплектования. Свой поступок он объяснил тем, что плохо себя чувствовал, кроме того, двое его сыновей уже защищают страну.
Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Летом 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой он является годным к службе в армии. После этого ему вручили повестку и обязали прийти в ТЦК на отправку к месту службы. Однако мужчина письменно отказался от повестки и не пришел на место сбора в Центр комплектования.
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. По его словам, отказался от повестки из-за плохого состояния здоровья, а ВВК проходил формально, на повторное же обследование средств нет, что разъяснил работникам ТЦК. Мужчина добавил, что в 2017 году у него умерла жена, которая имела инвалидность первой группы, а сейчас в Вооруженных силах служат два его сына, которым он помогает.
Решение суда
Подсудимый призвал учесть обстоятельства дела и строго его не наказывать. Судья учел искреннее признание и раскаяние как смягчающее обстоятельство и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы, однако освободили от наказания, установив испытательный срок на два года.
Однако на приговор суда еще можно подать апелляцию.
Напомним, что в Житомирской области судили мужчину, который прошел ВВК, однако не явился в ТЦК. На суде он объяснил свое отсутствие тем, что заботился о матери, у которой был перелом ноги.
Также в Донецкой области случился конфликт между водителем и правоохранителями, которые заподозрили его в наркотическом опьянении. После того как мужчина отказался пройти проверку, полицейские пригрозили ему отправкой в ТЦК. Спор рассмотрел суд.
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