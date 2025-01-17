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Суд став на бік військовослужбовця у справі про СЗЧ — подробиці

17 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовослужбовець оскаржив дисциплінарне стягнення за СЗЧ в суді
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Суд ухвалив рішення скасувати наказ про дисциплінарне покарання військовослужбовця, звинуваченого у самовільному залишенні військової частини. Підставою для цього стало визнання порушення процедури проведення службового розслідування та відсутність належних доказів.

Про це йдеться у вироку Житомирського окружного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами справи, командир військової частини видав наказ, згідно з яким військовослужбовець був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за нібито самовільне залишення місця служби та перебування поза його межами до 10 діб.

Однак обвинувачений заявив, що виконував свої обов’язки у підрозділі та не був поінформований про проведення розслідування, яке проводилось без його участі. Також він зазначив, що у час, виділений для відпочинку, попередньо повідомивши про це, поїхав до підрозділу на службовому автомобілі разом із колегами.

Який вирок оголосив суддя

Суддя, розглянувши матеріали справи, з’ясував, що військовослужбовця не було ознайомлено із фактом проведення службового розслідування, а також із його правами та обов’язками в цьому процесі.

Наявність протоколу про військове адміністративне правопорушення не може вважатися достатнім доказом такого ознайомлення. Крім того, матеріали справи не містять пояснень обвинуваченого або підтвердження їх надання, хоча вони нібито були отримані під час розслідування.

Відсутність належної документації, зокрема акта службового розслідування та наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності, стала додатковою підставою для визнання наказу протиправним. На підставі наведених фактів суд скасував наказ командира військової частини про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, у Дніпрі в суді обрали покарання для чоловіка, який перейшов на бік Росії та потрапив в полон. Також у Миколаївській області судили вйськовослужбовця, який замовив наркотики поштою.

суд військовозобов'язані військовослужбовці СЗЧ судові рішення

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