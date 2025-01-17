Военнослужащий обжаловал дисциплинарное взыскание за СОЧ в суде

Судейский молоток. Фото: Freepik

Суд принял решение отменить приказ о дисциплинарном наказании военнослужащего, обвиняемого в самопроизвольном оставлении воинской части. Основанием для этого стало признание нарушения процедуры проведения служебного расследования и отсутствие надлежащих доказательств.

Об этом говорится в приговоре Житомирского окружного суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности судебного дела

По материалам дела, командир воинской части издал приказ, согласно которому военнослужащий был привлечен к дисциплинарной ответственности за якобы самовольное оставление места службы и пребывание вне его пределов до 10 суток.

Однако обвиняемый заявил, что выполнял свои обязанности в подразделении и не был проинформирован о проведении расследования, которое проводилось без его участия. Также он отметил, что во время, выделенное для отдыха, предварительно сообщив об этом, поехал в подразделение на служебном автомобиле вместе с коллегами.

Какой приговор объявил судья

Суддя, рассмотрев материалы дела, выяснил, что военнослужащий не был ознакомлен с фактом проведения служебного расследования, а также с его правами и обязанностями в этом процессе.

Наличие протокола о военном административном правонарушении не может считаться достаточным доказательством такого ознакомления. Кроме того, материалы дела не содержат объяснений обвиняемого или подтверждения их предоставления, хотя они якобы были получены в ходе расследования.

Отсутствие надлежащей документации, в частности акта служебного расследования и приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, стало дополнительным основанием для признания приказа противоправным. На основании приведенных фактов суд отменил приказ командира воинской части о привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Днепре в суде избрали наказание для мужчины, который перешел на сторону России и попал в плен. Также в Николаевской области судили военнослужащего, который заказал наркотики по почте.