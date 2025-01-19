Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери — суд дал ему четыре года

Молоток судьи. Фото: УНИАН

В Полтавской области мужчина без уважительной причины проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. За это он получил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в прошлом году мужчина не явился в ТЦК по повестке из-за болезни матери. При этом он не смог подтвердить это документально.

Следственным стало известно, что сначала мужчина имел статус "Ограниченно годный", который в 2024 году подтвердил в местной больнице. Соответствующие документы он по почте направил в ТЦК, однако там отметили, что согласно действующему законодательству, лицо пригодно к службе.

Впоследствии мужчине вручили повестку, но он написал отказ в присутствии работников ТЦК, что не освободило его от военных обязанностей. Долгое время мужчина игнорировал повестку, отмечая, что отправлял в ведомство документы по уходу за больной матерью.

Этими документами оказалась справка от семейного врача, без документов МСЭК.

С своей стороны сотрудники ТЦК проинформировали, что мужчине была составлена боевая повестка об отправке в воинскую часть, которую он отказался получать из-за не желания служить. Военнообязанного предупредили, что отказ служить влечет за собой уголовную ответственность.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, но просил оправдать его. Сейчас суд признавал мужчину виновным и назначил ему четыре года пребывания за решеткой.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему четыре года пребывания за решеткой.

Ранее мы писали, что в Житомире оправдал военнослужащего по делу о самовольном оставлении части.

Напомним, что суд Запорожья рассмотрел уголовное производство относительно уклонения военнообязанного от военной службы. Мужчина не согласился с заключением ВВК и не пришел по боевой повестке.