Жителя Черкащини засудили за ухилення від мобілізації попри догляд за батьком

Лисянський районний суд Черкаської області визнав винним місцевого жителя, який відмовився від мобілізації після отримання повістки, посилаючись на дві причини. Чоловік заявляв, що не може бути призваний через необхідність догляду за літнім батьком, а також через те, що стосовно нього в суді вже розглядалася інша кримінальна справа.

Про це стало відомо з судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Попри названі чоловіком аргументи, суд дійшов висновку, що ці аргументи не звільняють його від виконання військового обов’язку, і призначив реальний термін ув'язнення.

Як встановив суд, мешканець Лисянки у червні 2025 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Коли в територіальному центрі комплектування йому намагалися вручити повістку на відправлення, чоловік відмовився її підписувати.

Свою позицію він пояснював тим, що наразі він фактично доглядає за батьком похилого віку, а також тим, що на той момент у суді слухалася інша справа щодо нього за обвинуваченням в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Обвинувачений вважав, що до ухвалення вироку в тій справі мобілізувати його не мають права.

Суд критично оцінив ці доводи. У рішенні зазначено, що сам факт догляду за родичем не є автоматичною підставою для звільнення від мобілізації. Для цього необхідно офіційно оформити відстрочку в установленому законом порядку. Обвинувачений до ТЦК з таким клопотанням не звертався і жодних підтверджень отримання відстрочки не надав.

Що стосується перебування під слідством або судом, то закон не забороняє мобілізацію в таких випадках. Суд роз'яснив, що у разі призову особи, щодо якої триває судовий розгляд, провадження просто зупиняється до моменту її звільнення з військової служби.

З урахуванням обставин справи суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Це мінімальний строк, передбачений статтею 336 Кримінального кодексу України.

