Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік не пішов до ТЦК, бо мав дві причини — як покарав суд

Чоловік не пішов до ТЦК, бо мав дві причини — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 10:25
Жителя Черкащини засудили за ухилення від мобілізації попри догляд за батьком
Суддівський молоток. Фото: Freepik

Лисянський районний суд Черкаської області визнав винним місцевого жителя, який відмовився від мобілізації після отримання повістки, посилаючись на дві причини. Чоловік заявляв, що не може бути призваний через необхідність догляду за літнім батьком, а також через те, що стосовно нього в суді вже розглядалася інша кримінальна справа.

Про це стало відомо з судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

У суді покарали чоловіка за неявку до ТЦК

Попри названі чоловіком аргументи, суд дійшов висновку, що ці аргументи не звільняють його від виконання військового обов’язку, і призначив реальний термін ув'язнення.

Як встановив суд, мешканець Лисянки у червні 2025 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Коли в територіальному центрі комплектування йому намагалися вручити повістку на відправлення, чоловік відмовився її підписувати.

Свою позицію він пояснював тим, що наразі він фактично доглядає за батьком похилого віку, а також тим, що на той момент у суді слухалася інша справа щодо нього за обвинуваченням в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Обвинувачений вважав, що до ухвалення вироку в тій справі мобілізувати його не мають права.

Суд критично оцінив ці доводи. У рішенні зазначено, що сам факт догляду за родичем не є автоматичною підставою для звільнення від мобілізації. Для цього необхідно офіційно оформити відстрочку в установленому законом порядку.  Обвинувачений до ТЦК з таким клопотанням не звертався і жодних підтверджень отримання відстрочки не надав.

Що стосується перебування під слідством або судом, то закон не забороняє мобілізацію в таких випадках. Суд роз'яснив, що у разі призову особи, щодо якої триває судовий розгляд, провадження просто зупиняється до моменту її звільнення з військової служби.

З урахуванням обставин справи суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Це мінімальний строк, передбачений статтею 336 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпрі оголосили вирок подружній парі, яка напала на працівника ТЦК.

Також читайте, чим закінчився судовий позов проти ТЦК від чоловіка з Івано-Франківщини, якого оштрафували за порушення військового обліку.

суд Черкаська область повістки ТЦК та СП судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації