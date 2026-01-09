Видео
Главная ТЦК Мужчина не пошел в ТЦК, так как имел две причины — наказание суда

Мужчина не пошел в ТЦК, так как имел две причины — наказание суда

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 10:25
Жителя Черкасской области осудили за уклонение от мобилизации несмотря на уход за отцом
Судейский молоток. Фото: Freepik

Лисянский районный суд Черкасской области признал виновным местного жителя, который отказался от мобилизации после получения повестки, ссылаясь на две причины. Мужчина заявлял, что не может быть призван из-за необходимости ухода за пожилым отцом, а также из-за того, что в отношении него в суде уже рассматривалось другое уголовное дело.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

В суде наказали мужчину за неявку в ТЦК

Несмотря на названные мужчиной аргументы, суд пришел к выводу, что эти аргументы не освобождают его от выполнения воинского долга, и назначил реальный срок заключения.

Как установил суд, житель Лысянки в июне 2025 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Когда в территориальном центре комплектования ему пытались вручить повестку на отправку, мужчина отказался ее подписывать.

Свою позицию он объяснял тем, что сейчас он фактически ухаживает за отцом преклонного возраста, а также тем, что на тот момент в суде слушалось другое дело в отношении него по обвинению в умышленном тяжком телесном повреждении. Обвиняемый считал, что до вынесения приговора по тому делу мобилизовать его не имеют права.

Суд критически оценил эти доводы. В решении указано, что сам факт ухода за родственником не является автоматическим основанием для освобождения от мобилизации. Для этого необходимо официально оформить отсрочку в установленном законом порядке. Обвиняемый в ТЦК с таким ходатайством не обращался и никаких подтверждений получения отсрочки не предоставил.

Что касается пребывания под следствием или судом, то закон не запрещает мобилизацию в таких случаях. Суд разъяснил, что в случае призыва лица, в отношении которого продолжается судебное разбирательство, производство просто приостанавливается до момента его освобождения с военной службы.

С учетом обстоятельств дела суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Это минимальный срок, предусмотренный статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре объявили приговор супружеской паре, которая напала на работника ТЦК.

Также читайте, чем закончился судебный иск против ТЦК от мужчины из Ивано-Франковской области, которого оштрафовали за нарушение воинского учета.

суд Черкасская область повестки ТЦК и СП судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
