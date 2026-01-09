ТЦК оштрафував чоловіка за неявку за повісткою — яке рішення ухвалив суд

Чоловік із представником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

В Івано-Франківську ТЦК та СП оштрафував військовозобов'язаного, який проігнорував повістку. Чоловік оскаржив покарання в суді.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 30 грудня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, постанову про призначення позивачу 17 тисяч гривень штрафу начальник ТЦК та СП виніс 13 листопада минулого року. Цей документ військовозобов'язаний отримав через електронний кабінет позивача. До суду чоловік звернувся, бо про порушення ТЦК та СП повідомили Нацполіцїі ще 29 червня. Постанову мали винести впродовж трьох місяців, тобто до 29 вересня, але зробили це тоді, коли строк притягнення до відповідальності вже сплинув.

Рішення суду

Військкомат не надав доказів того, що постанову, попри закінчення строків притягнення до відповідальності, винесли законно. Суд підтримав позивача та скасував рішення ТЦК та СП щодо призначення штрафу. Провадження у справі про адміністративне порушення закрили. Упродовж десяти днів від дня проголошення вироку судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Нагадаємо, пенсіонерка зі Львівщини придбала собі фальшиві документи про інвалідність, аби вивезти до Румунії військовозобов'язаного сина. Жінку засудили до року випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Рівненщині посадовець ТЦК та СП упродовж кількох місяців не складав адміністративні протоколи. Його оштрафували.