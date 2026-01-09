Видео
Главная ТЦК Мужчина оспаривал штраф от ТЦК — что решил суд

Мужчина оспаривал штраф от ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 01:03
ТЦК оштрафовал мужчину за неявку по повестке — какое решение принял суд
Мужчина с представителем ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Ивано-Франковске ТЦК и СП оштрафовал военнообязанного, который проигнорировал повестку. Мужчина обжаловал наказание в суде.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 30 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, постановление о назначении истцу 17 тысяч гривен штрафа начальник ТЦК и СП вынес 13 ноября прошлого года. Этот документ военнообязанный получил через электронный кабинет истца. В суд мужчина обратился, потому что о нарушении ТЦК и СП сообщили Нацполиции еще 29 июня. Постановление должны были вынести в течение трех месяцев, то есть до 29 сентября, но сделали это тогда, когда срок привлечения к ответственности уже истек.

Решение суда

Военкомат не предоставил доказательств того, что постановление, несмотря на истечение сроков привлечения к ответственности, вынесли законно. Суд поддержал истца и отменил решение ТЦК и СП о назначении штрафа. Производство по делу об административном нарушении закрыли. В течение десяти дней со дня провозглашения приговора судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

Напомним, пенсионерка со Львовщины приобрела себе фальшивые документы об инвалидности, чтобы вывезти в Румынию военнообязанного сына. Женщину приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Ровенской области чиновник ТЦК и СП в течение нескольких месяцев не составлял административные протоколы. Его оштрафовали.

